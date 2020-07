Estrella de Riverdale Vannesa Morgan está embarazada de su primer hijo

La actriz anunció la noticia a través de las redes sociales que ella y su esposo Michael Kopech están esperando su primer hijo.

La estrella de Riverdale Vannesa Morgan y su esposo, Michael Kopech están esperando su primer hijo juntos.

Vanesa Morgan, de 27 años, compartió la buena noticia a través de Instagram el viernes 24 de julio, informa la revista US Weekly.

La publicación de la actriz presentó varios momentos de la reunión de revelación de género, donde mostró a los fanáticos cómo se enteró de que estaba esperando un hijo. También compartió una foto de una prueba de embarazo positiva del 20 de mayo y un clip de su ecografía.

“Estaba debatiendo mantener oculta esta parte de mi vida, pero sabía que la gente vería fotos eventualmente con mi barriga y quería que ustedes la escucharan de mí”, escribió la alumna de Finding Carter. “Quiero mantener privado este capítulo de mi vida, pero quería ser el primero en compartir las noticias. Estoy encantado de darle la bienvenida a mi bebé al mundo este enero “, escribió la actriz.

Morgan continuó: “Es casi, como si todo lo que pensé que importaba en esta vida ha cambiado por completo … Estamos aquí para un propósito tan grande y la vida es tan preciosa. No puedo creer cuánto crecimiento y fuerza ya me has dado como tu madre. Es como si Dios supiera que te necesitaba, mi ángel. El universo funciona de manera misteriosa, pero siempre cronometra todo de la manera en que debe ser”.

Luego, Morgan dedicó una parte de su mensaje a su hijo, a quien ella llamó su “lil one”. La actriz canadiense dijo que su bebé fue “hecho con tanto amor” y que él tiene “una luz tan fuerte que me calienta el vientre”.

Al concluir su dulce declaración, Morgan se refirió al hijo de la pareja como una “bendición” y agregó: “Estoy tan feliz y no puedo esperar para dedicarme todos los días a ser la mejor mamá que puedo ser”.