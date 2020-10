Estrella de Tik-Tok de 19 años aclara relación con DJ Diplo

Quenlin Blackwell confirma que habita una propiedad del famoso productor y DJ , pero que su relación no tiene nada que ver con ser pareja.

Quenlin Blackwell, la estrella del Tik Tok de 19 años tuvo que aclarar que habitaba en una propiedad del famoso productor y DJ Diplo, pero que su relación no tiene nada que ver con ser pareja.

La joven reveló en un en vivo de Instagram que vivía en la casa de Diplo, lo que provocó que se diera por hecho de que su relación no era solo en términos profesionales, y que tal vez la chica era víctima de algún tipo de abuso por parte del productor.

“Preferiría que me rompieran las dos piernas que intentar nada romántico con Diplo, y él preferiría que lo estrangularan. Diplo y su equipo son mis mentores en Los Ángeles, y mi red de seguridad, me han salvado muchas veces, y mis padres confían en él y yo también, ustedes me están haciendo sentir mal, Diplo es mi papá en Los Ángeles y nada más”, expresó Quenlin en Instagram.

El productor y DJ también dio su versión de las cosas, y dijo en Twitter que la joven vive en una de sus propiedades como una ‘inquilina’, y que tiene acceso a su estudio de grabación solo como amiga.