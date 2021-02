Eva Mange ya no reconoce a su nieta Thalía

Según la cuidadora de la mujer de 103 años ya no reconoce a Thalía y no sabe quién es.

Doña Eva Mange a sus 103 años, ya no reconoce a su nieta Thalía, según asegura Jessica de Jesús Martínez, quien fue la cuidadora de la señora en el hogar para adultos mayores Le Grand.

“Doña Eva solo pregunta por su nieta Laura Zapata, ya no reconoce a Thalía, no sabe quién es. La última vez que le habló, a través de una videollamada, la señora ya no la reconoció. Doña Eva casi no oye y le ponen el altavoz”, declaró Jessica en entrevista al Diario Basta!.

Como se sabe, Thalía es quien paga la estancia de Doña Eva en Le Grand, pero según su cuidadora, la señora ya no quiere estar en ese lugar: “Doña Eva le ha pedido varias veces a Laura que la saque de ahí, porque no le gusta estar ahí, dice que solo la fueron a abandonar ahí, que ahí nadie le hace caso, que nadie la quiere y se pone a llorar”.

Jessica de Jesús Martínez también aseguró que Laura casi no iba a visitar a su abuela, y que las pocas veces que iba, estaba un rato y solo estaba con el teléfono sacando videos a doña Eva, pra luego subirlos a las redes.