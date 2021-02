Viola Davis se sincera sobre la falta de libertad de a las mujeres negras en la pantalla

La actriz ganadora del Oscar habló sobre los desafíos que encontró desde que era estudiante en la escuela Julliard.

La actriz estadounidense Viola Davis mostró su corazón por los desafíos que enfrentó inicialmente como estudiante negra de actuación en Julliard.

En una entrevista con The Telegraph, la ganadora del Oscar, de 55 años, habló sobre su última película, Black Bottom de Ma Rainey, que también le valió una nominación a los Globos de Oro este año.

Mirando hacia atrás en el momento en que vio la adaptación en el escenario de Black Bottom de Ma Rainey.

“Era como si estuviera viendo a un cantante famoso que amaba en privado, aunque ni siquiera sabía quién era Ma Rainey”, dijo.

Davis dijo que durante su tiempo en Julliard, nunca interpretó ninguna obra de August Wilson, quien es conocido por su ciclo de 10 programas que rodean a la comunidad afroamericana del siglo XX.

Continuó revelando que la razón de esto fue porque los pocos estudiantes negros en su clase de graduación, no fueron elegidos para los programas lo suficiente.

“No puedo decir que no aprecio mi formación allí, pero no encontré un sentido de pertenencia. Era un lugar que enseñaba teatro clásico eurocéntrico como si fuera la Biblia, y para mí, como chocolate, niña de pelo rizado, no había forma de entrar “, dijo.

“Para actuar en Shakespeare, o George Bernard Shaw, o Eugene O’Neill, sentí que lo que se requería de mí era hacer desaparecer cualquier indicio de mi negritud, que de alguna manera sería algo bueno si el público pudiera olvidar que era negra”, continuó diciendo.

“Todavía existe la sensación de que una mujer tiene que verse de cierta manera y tener una cierta edad para ser sexual en la pantalla. Y si se rompen esas reglas, solo se rompen para las actrices blancas. Y son maravillosas actrices: Meryl Streep en ‘Hope Springs’ o Diane Keaton en ‘Something’s Gotta Give’. Pero no siento que esa misma libertad se haya extendido a las mujeres negras, especialmente a las mujeres negras o de piel oscura. Simplemente no lo veo “, apuntó.