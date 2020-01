Eva Mendes tiene “limitadas” sus opciones para hacer películas

La actriz ha rechazado varias propuestas de cine, ya que quiere ser un buen ejemplo para sus hijas.

A la actriz Eva Mendes le gusta “dar un ejemplo” a sus hijas con los papeles que interpreta en la pantalla.

No se ha visto a Mendes en nada desde que apareció en la película ‘Lost River’ en 2014, informa aceshowbiz.com.

Desde que se convirtió en madre, su ausencia de la pantalla no ha pasado desapercibida para sus fanáticos, uno de los cuales acudió a Instagram para interrogar a Mendes sobre cuándo será vista en una película.

“¿Cuándo podremos ver los fanáticos de nuevo en una película a @evamendes”, cuestionó el fanático.

La actriz respondió: “¡Hola! Cuando haya algo que vaga la pena para estar separados (la familia) “.

“Como madre ahora, hay muchos roles que no haré. Hay muchos temas con los que no quiero involucrarme, por lo que limita mis elecciones y estoy de acuerdo con eso. Tengo que dar un ejemplo para mis chicas ahora. Pero no te preocupes, tengo algunos problemas secundarios. ¡Decir ah! Gracias por preguntar. Todo lo mejor para 2020 “.

Mendes comparte dos hijas, Esmeralda, de cinco años, y Amada, de tres, con Gosling.