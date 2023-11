Ex de Kevin Federline desmiente Britney Spears: ‘Ella sabía que era casado y yo embarazada’

La actriz reaccionó ante las declaraciones de la cantante en su libro de memorias…

Britney Spears no dijo la verdad en su libro de memorias «The Woman in Me» sobre el comienzo de su relación con su exmarido Kevin Federline. En la biografía, Spears afirmó que ya estaba saliendo con el exbailarín cuando se enteró que él tenía un hijo con la actriz Shar Jackson, y otro en camino.

Ahora esa historia está siendo denunciada como mentira por la exprometida de Federline, y madre de sus hijos mayores.

En entrevista al diario inglés «Daily Mail», Jackson reaccionó sobre la afirmación de Britney de que ella «no tenía idea» hasta mucho más tarde de que Kevin Federline ya era padre y tenía una prometida embarazada cuando se conocieron.

La cantante dijo: «Vivía en una burbuja y no tenía muchos buenos amigos cercanos en quienes confiar y de quienes recibir consejos. No tenía idea hasta que estuvimos juntos por un tiempo y alguien me dijo: ‘Sabes que tiene un nuevo bebé, ¿verdad?'»

Jackson pinta un panorama muy diferente, afirmando que Britney Spears no solo estaba plenamente consciente de su embarazo en ese momento, sino que estaba en el hospital mientras Federline y ella le daban la bienvenida a su segundo hijo.

Según Shar, Spears estuvo sentada afuera en el estacionamiento en una camioneta oscurecida durante dos horas mientras nacía el segundo hijo de Federline, Kaleb. Posteriormente, dijo que Federline y Spears regresaron a la casa de la cantante, dejándola sola en el hospital con su bebé.

«Me sentí traicionada y aplastada», dijo Jackson al medio. «Pensé: ‘¿Cómo pudiste hacer algo así?'»

Jackson y Federline llevaban dos años juntos cuando conoció a Britney Spears en abril de 2004. Él era padrastro de sus dos hijos mayores y ya compartían a su hija Kori.

«Un día, cuando tenía fuertes náuseas matutinas y estaba embarazada de seis meses, Kevin tenía una audición para un comercial de coca-cola o algo así en Los Angeles… luego no supe de él durante tres días», dijo Jackson. Dijo que Federline conoció a Spears en un club esa primera noche.

También dijo que conoció a Spears antes de que Federline la conociera: «Corríamos en los mismos círculos de amistad… yo era buena amiga de los chicos de ‘NSync… Pensé que ella era linda y adorable. No diría que Britney y yo alguna vez nos hicimos cercanas, pero siempre fuimos respetuosas y cordiales una con lal otro», señaló Shar en la entrevista.

Shar Jackson afirmó que incluso después de enterarse de que Federline la estaba engañando con Britney, ellos no rompieron y, en cambio, «acordaron resolverlo». Pero Federline le dijo a su prometida que tenía un comercial en el extranjero, pero en realidad se reunió con Spears. Las fotografías de ellos juntos en la playa aparecieron en los periódicos, dejando a Jackson «en un estado de incredulidad».

Según Jackson, ella ya no se preocupaba por Spears cuando se acercó a Federline para ver si todavía sería parte de la vida de sus hijos. «Si no quieres esa responsabilidad, dímelo ahora para que podamos cortar los lazos por completo», dijo.

«No me importaba Britney en ese momento. No se trataba de ella», añadió Jackson. «Me sentí traicionada y aplastada. Pensé: ‘¿Cómo pudiste hacer algo así?'»

Federline rápidamente pasó a Spears, y la pareja se comprometió apenas unos días después del nacimiento de Kaleb. Se casaron en septiembre de 2004 y tuvieron dos hijos, Sean y Jayden, antes de separarse en 2006.

Jackson llama a la relación de Federline con Spears «una fantasía para ambos» y dice que no tiene rencor hacia ninguno de ellos. «Para mí, cualquier cosa construida sobre una base sólida no va a durar y comenzaron con dificultades porque él estaba en una relación», dijo. «Nunca odié a Kevin porque si realmente amas a alguien no puedes odiarlo.»