Ex esposa de Elton John lo demanda por US$3.8 millones

Renate Blauel está demandado alegando que el cantante rompió los términos de su acuerdo de divorcio en su reciente autobiografía.

De acuerdo con el diario The Sun, Renate Blauel, de 67 años, ex esposa de Elton Johnestá demandando a la estrella después de que escribió sobre su matrimonio de cuatro años en su reciente autobiografía.

Según el diario inglés, Blauel afirma que los comentarios en el libro, que fueron completamente positivos, rompieron los términos de un acuerdo que hicieron cuando se separaron en 1988 y desencadenaron problemas en su salud mental.

Los documentos judiciales indican que Elton acordó eliminar ciertos pasajes antes de la publicación del libro, Me, el año pasado, sin embargo, verlos publicados en el libro “rompió” el corazón de Renate.

Personas cercanas a Elton, de 73 años, dicen que ha tenido una relación amigable con su ex.

También dicen que el libro no contiene nada que no sea de dominio público.

Uno dijo a la publicación: “Elton está conmocionado y entristecido por la afirmación de Renate, especialmente porque solo la ha elogiado públicamente”.

Otra fuente agregó: ” Él siempre ha tenido una relación muy agradable con Renate, la respeta enormemente y nunca habría dicho nada revelador sobre su matrimonio. Espera que ella tenga sentido y abandone este caso”.

Renate buscó previamente sin éxito una orden judicial contra Elton, que se supone que terminó con el lanzamiento de la película Rocketman de 2019.

Elton conoció a la ingeniera de sonido Renate en 1983 mientras trabajaba en su álbum Too Low for Zero y la pareja se casó un año después.

Sin embargo, la pareja se divorció en 1988.

Elton ahora está casado con David Furnish, y la pareja comparte dos hijos.