Exesposo de Daniela Spanic se deslinda de acusaciones tras agresión

El exesposo de Daniela Spanic, Ademar Nahum, se deslindó de las acusaciones de que la actriz, hermana gemela de Gaby Spanic, haya sido el autor intelectual del ataque que ella sufrió, cuando fue golpeada en la cabeza por un sujeto mientras estaba esperando para entrar a los juzgados para arreglar algo de su divorcio.

Su hermana Gaby acusó a su excuñado asegurando que él es el responsable de la agresión, además afirmó que ella y su familia son perseguidas por él desde la separación.

Sin embargo Ademar Nahum habló con Pati Chappy, en el programa Ventaneando, y rechazó haber sido el responsable, aunque afirmó saber quién fue el sujeto que la atacó.

«Realmente yo no estaba informado de lo que estaba haciendo la señora, a mí un tipo me marca a la oficina porque un señor había invitado a todos los medios y estaba tirada. Cuelgo, llamo al chofer José Luis, que desde hace años está encargado de cuidar a la señora… Él me comenta que un indigente pasó manoteando y que le dio un golpe a la cabeza», señaló Nahum.

El hombre agregó: «Daniela pasa una situación emocional difícil, no ha querido atender esa situación emocional. Por eso tuvimos grandes diferencias en la casa, se optó por que yo me retirara. La convivencia con mi hija nunca se ha roto. Todos los días paso a su casa a ver qué se ofrece», dijo Ademar, desmintiendo las acusaciones.