Fabiola Guajardo da todo su apoyo a Fátima Molina y dice que también fue discriminada

Fabiola Guajardo da todo su apoyo a Fátima Molina, y revela que ella también sufrió discriminación por parte de un productor, solo por la forma de su boca.

La actriz regiomontana comentó: “Un productor no me quiso dar un personaje (eso me dijeron), por la forma de mi boca, que porque era muy sensual, muy sexy. Desde entonces amo mi boca, aprendí a quererla”, dijo Guajardo, quien indicó que ese tipo de cosas pueden generar mucha inseguridad.

Fabiola expresó su apoyo a Fátima, quien ha recibido críticas por su color de piel y por un lunar que tiene bajo el ojo: “Es muy hermosa, tiene una cara preciosa. Es muy talentosa y creo que eso es lo que tiene que salir a flote. Debemos tener respeto por el físico de las personas”.