Familia de Chadwick Boseman no ven desdén en los Oscar

Después que los fans del fallecido actor Chadwick Boseman se quejaron de que él fue despreciado en la pasada entrega de los Oscar cuando el premio a Mejor Actor fue para Anthony Hopkins, su familia descartó que él fuera ignorado.

El fallecido actor fue nominado póstumamente como Mejor Actor por su papel en La Voz Suprema del Blues, pero perdió la estatuilla a Hopkins, y ahora su hermano Derrick Boseman insistió en que Chadwick no fue despreciado en la ceremonia y fue un placer ver a Anthony tomar el premio por su papel en la película The Father.

Al explicarle a TMZ cómo pensaba que todos merecían el premio, Derrick insistió en que no estaban molestos porque alguien más fuera elegido ganador y dijo que él y su familia estaban muy complacidos con Anthony Hopkins, porque estaba seguro de que el actor también estaría feliz si Boseman hubiese ganado.

En su discurso de aceptación, Anthony Hopkins rindió homenaje al actor, fallecido el año pasado tras una larga lucha silenciosa contra el cáncer:

“A los 83 años, no esperaba recibir este premio. De verdad que no. Estoy muy agradecido con la Academia y gracias. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, que nos fue quitado muy temprano. No esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado. Gracias”.