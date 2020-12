Fan hace llorar a Millie Bobby Brown tras acosarla

Mientras hacía compras con su madre, una fan grababa a la actriz a pesar de que le rogaba dejara de hacerlo.

Si bien los fanáticos aman a la actriz Millie Bobby Brown, algunos de ellos pueden cruzar la línea e incluso causar estrés a su celebridad favorita.

Un incidente reciente dejó a la estrella de Enola Holmes conmocionada, mientras publicaba una historia de Instagram, llorando, explicando su experiencia de acoso público cuando estaba de compras navideñas con su madre.

Una niña había reconocido a la estrella de Stranger Things y comenzó a grabar un video de ella a pesar de la objeción de Millie.

“Ella dijo: ‘¿Puedo grabar un video tuyo?’ Dije: “Um, no”. Pero, ¿por qué alguien querría que le tomaran un video? ¿De mí? No es como de las dos “, dijo.

“No necesito justificárselo a nadie. Si no quiero que me graben un video, no es necesario”.

La fan continuó molestándola a pesar de los múltiples intentos de Millie de rechazar su oferta.

“Yo estaba pagando y ella pasó a mi lado y comenzó a grabarme de nuevo. Y yo dije: ‘Soy un ser humano. Como, ¿qué más puedo pedirte?'”

“Tienes que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes sean, qué hagan”, dijo. “Son sólo modales”.

La actriz de Stranger Things dijo que la experiencia la dejó molesta y, a su vez, pidió a los fanáticos que respeten a sus ídolos.

“Estoy totalmente bien ahora. Pero estaba emocionada en el momento porque me sentí incómoda y que me faltaron al respeto”.

“Sé amable con los demás. Encuentra compasión. Usa una máscara. Todas esas cosas cuestan cero dólares y no consumen energía”.

Se especuló que el desgarrador encuentro fue en parte la razón por la que Millie Bobby Brown recientemente eliminó su cuenta de TikTok.