Fans de Beyonce se entusiasman por su aparición en serie de Selena Quintanilla

En la segunda temporada de la serie, se da un casual encuentro entre Beyonce y Selena Quintanilla en un centro comercial.

Netflix lanzó la segunda temporada de Selena: The Series el 4 de mayo, lo que provocó un frenesí en los fanáticos por la aparición de una joven Beyoncé.

La cantante de 39 años había revelado en una entrevista de MTV que Selena ha sido una gran influencia para ella desde el comienzo de su carrera.

Sus fans disfrutan de un lindo encuentro entre ella y la estrella tejana en el episodio seis, titulado “Los Más Bello” . La joven Beyonce interpretada por la actriz y cantante Giovanna Bush ve a la sensación del canto Selena interpretada por Christian Serratos en el estacionamiento de un centro comercial.

Sin embargo, la joven Beyonce parece asustada de hablar con Selena. “Tú también eres cantante, dile”, le dice la madre de Beyoncé.

“Beyoncé Knowles, es mejor que aprendas a no tener miedo de la gente si alguna vez quieres ser famosa también”, dice su madre.

El clip tiene a los fanáticos de la música de Beyonce hablando. “Agregar el momento en que Beyoncé y Selena se cruzaron en la serie fue lindo. Mucha gente no comprende la influencia que tuvo Selena en nosotros, los tejanos. Hable español o no. La amamos ”, dijo un fan.

“¡Exactamente! Fue lindo y significativo. Una futura estrella (Beyonce) viendo a una mujer (Selena) que continuaría inspirando a otras futuras estrellas de una forma o forma. Puede que no haya tenido una GRAN influencia en la carrera de Beyonce, pero sí la ayudó, como dijo en una entrevista ”, dijo otro fan.

Beyoncé, nacida en Houston, también habló sobre esta reunión icónica. “De hecho, conocí a Selena en el centro comercial The Galleria en Houston, pero no le dije mucho a Selena porque no era una celebridad y simplemente la vi y le dije: ‘Hola’ y me mantuve en movimiento”, dijo Beyoncé en 2007. .

“Definitivamente al crecer en Texas, la escuché en la radio y creo que escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que estaba cantando, me ayudó en el estudio con mi pronunciación … Creo que ella es una leyenda y la admiro. Y tenía mucho talento, así que estoy muy feliz de que, aunque no sabía quién era yo, todavía estoy muy emocionada de haber tenido esa oportunidad “.

La serie se centra en el ascenso a la fama de la cantante tejana Selena Quintanilla. Mira el tráiler de la serie de Netflix aquí: