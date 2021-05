Beyonce se inspira en las Spice Girls, dice Victoria Beckham

Antes de ser una estrella de la música, Beyoncé dijo que las Spice la hicieron querer hacer lo que actualmente hace.

La titán del pop estadounidense Beyoncé, se inspiró en las Spice Girls. Así es la afirmación de la cantante inglesa Victoria Beckham.

“Conocí a Beyoncé hace unos años, y ella me dijo: ‘Fueron las Spice Girls las que me inspiraron y me hicieron querer hacer lo que hago y me hicieron sentir orgullosa de ser una niña y orgullosa de ser quien soy'”, dijo la diseñadora de moda británica de 47 años, mientras hablaba en el episodio del miércoles (5 de mayo) del podcast Breaking Beauty.

“Y cuando alguien como Beyoncé, que es tan icónica y es una mujer tan fuerte, dice que se inspiró en las Spice Girls, creo que eso es bastante”, apuntó.