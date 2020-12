FKA Twigs demanda a Shia LaBeouf por su “incesante abuso”

La cantante y DJ demanda al actor por agresión sexual, agresión y estrés emocional.

La cantante FKA Twigs ha iniciado una demanda contra su ex pareja, Shia LaBeouf, por agresión sexual, agresión y estrés emocional.

Los cargos, presentados ante una corte de Los Ángeles, incluyen ataques sexuales, físicos y emocionales.

LaBeouf, de 34 años, cometió distintos abusos, incluyendo el ahorcarla en el medio de la noche, cuando ella dormía. También le contagió una enfermedad de transmisión sexual, a sabiendas de que la tenía a la hora de mantener relaciones con ella.

La demanda también describe como FKA Twigs se encontraba en un automóvil que Shia conducía a toda velocidad , quien amenazó con estrellarse a menos que ella le profesara su amor.

En un determinado momento la cantante bajó en una estación de servicio y sacó sus pertenencias con la intención de alejarse de él. Sin embargo, LaBeouf la siguió y la atacó, tirándola contra el auto mientras le gritaba. Luego la forzó a ingresar nuevamente al vehículo.

Según la demanda, la estrella de Transformers también la amenazó con un arma y le dijo que había matado perros callejeros, para poder practicar cómo adoptar la mentalidad de un asesino.

En un comunicado compartido por New York Times, Shia LaBeouf aseguró sentirse arrepentido por sus actitudes.

“No estoy en posición de decirle a nadie cómo les hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por los heridos. No hay nada más que pueda decir”, mencionó.