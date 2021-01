FKA Twigs quedó con estrés postraumático de su relación con Shia LaBeouf

Tahliah Debrett Barnett, está demandando al actor por abuso físico, mental y emocional sufridos durante su relación.

Barnett le dijo al podcast de Louis Theroux que se sentía “asustada, intimidada y controlada” por LaBeouf, y que “no tenía permitido mirar a los hombres a los ojos”.

LaBeouf ha dicho anteriormente que muchas acusaciones en su contra son falsas, pero se disculpó por el daño que había causado.

FKA Twigs, de 33 años, ha tenido dos nominaciones a los premios Brit como mejor artista solista femenina británica. LaBeouf, de 34 años, es conocido por películas como Transformers e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal.

Se conocieron en el set de la película Honey Boy en 2018 y salieron durante nueve meses, separándose en mayo de 2019 citando horarios de trabajo conflictivos. Sin embargo, en diciembre de 2020 se supo que ella estaba demandando a LeBeouf por agresión sexual, agresión e infligir angustia emocional.

Barnett le dijo a Theroux que hubo “un intenso período de luna de miel al principio” antes de que el comportamiento de LaBeouf se volviera abusivo.

Dijo que gradualmente se dio cuenta de que él se volvía más “celoso y controlador”, y notó las “pequeñas cosas que podrías hacer mal y que le quitarían la felicidad”.

“Ser amable con un mesero o ser cortés con alguien, podría ser visto como yo coqueteando o queriendo entablar algún tipo de relación con alguien más, cuando literalmente solo estoy pidiendo pasta y siendo educada”, dijo.

“Me dijeron que sabía cómo era él, y que si lo amaba no miraría a los hombres a los ojos. Así que esa fue mi realidad durante unos buenos cuatro meses hacia el final de la relación, que no se me permitió mirar a los hombres a los ojos “.

Barnett dijo que comenzó a mirar al suelo cuando la pareja salió junta y comenzó a aislarse de sus amigos y familiares. “Simplemente estaba viviendo una vida muy reglamentada y contenida que sentía que fácilmente me metía en el menor problema”, dijo.

“Me quedé con trastorno de estrés postraumático por eso. Tengo que hacer trabajo para recuperarme, y para volver a ser la persona que eras antes”.