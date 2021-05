Fotos: Kylie Jenner y Travis Scott disfrutan de Disneyland con su hija Stormi

La ex pareja llevaron a su hija Stormi al parque de diversiones, junto con algunos de sus pequeños primos.

Kylie Jenner y Travis Scott recientemente llevaron a Stormi y a un grupo de sus primos a Disneyland, publicando algunas imágenes en sus Historias de Instagram.

Kylie Jenner pasó a publicar fotos de la niña en un carrusel, sentada entre su mamá y su papá y abrazando a su prima Dream, de 4.

En cuanto a Travis Scott, el rapero compartió fotos tomando de la mano con Stormi en la fila. “Un viaje para siempre”, subtituló el nativo de Texas en una presentación de diapositivas de Instagram.

La ex pareja se convirtieron en padres en febrero de 2018, lo que Jenner llamó “el cambio más grande” en una entrevista del martes con la revista tmrw.

“He crecido mucho como persona y sigo creciendo todos los días”, explicó. “Me encanta aprender y estoy tratando de ser la mejor persona que puedo ser. … Crecer viendo a mis hermanas mayores ya mi mamá, [Kris Jenner], fue simplemente increíble. Al ver cómo mi madre maneja el equilibrio entre la maternidad y los negocios, es la mujer más exitosa que conozco. Mi madre hizo un muy buen trabajo criándonos, así que creo que realmente quiero transmitirle eso a Stormi, para que sea fuerte e independiente ”.

La creadora de Kylie Skin se refirió a Stormi como su “legado” y explicó: “La estoy criando para que sea inteligente, amable y motivada. ¿Quizás ella se hará cargo de Kylie Cosmetics algún día? Solo si ella quiere “.

Si bien la estrella considera que la maternidad es “estresante”, piensa “todos los días” en darle a Stormi un hermano menor. “Quiero mucho más niños”, dijo. “Todavía no sé cuándo. No lo estoy planeando. No tengo un momento definido en el que sucederá “.

Abajo: Fotografías del paseo de Kylie Jenner, Travis Scott y Stormi por parque de diversiones Disneyland.