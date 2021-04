La actriz fue fotografiada “después de un tiroteo” mientras filmaba para la serie Only Murders in the Building.

La actriz y cantante ganadora de premios Selena Gomez ha sido arrestada recientemente por la policía mientras filmaba para Only Murders in the Building.

Gómez fue fotografiada por paparazzi con un suéter de cuello alto blanco con manchas de sangre hacia el frente, aros dorados y una cola de caballo desordenada.