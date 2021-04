Francesca Guillén vende productos con cannabis debido a la crisis

La actriz buscó una alternativa de ingreso debido a la falta de trabajo en los teatros.

Francesca Guillén vende productos con cannabinoides, actividad que le aporta el ingreso económico que necesita debido a la falta de trabajo en el medio artístico.

La actriz, quien es hija de Alejandro Camacho se vio en la necesidad de buscar ingresos al margen de la actividad artística, la cual por la pandemia se ha visto muy afectada, y decidió vender estos productos: “Es un negocio atractivo y legal. No es marihuana porque no contiene el THC, el elemento psicotrópico del cannabis, así que no genera adicción ni hace daño, es más, si te hacen un examen antidoping, ni siquiera aparecerían resíduos”.

Francesca enfrentó una difícil situación económica por la falta de trabajo, además tuvo que recibir en su casa a su mamá, quien padece cáncer, y las carencias llegaron a al grado de tener vacío su refrigerador, careciendo de lo más elemental para comer.

Esta crisis orilló a la actriz a buscar otra fuente de ingresos, y la venta de estos productos derivados del cannabis la ayudó mucho: “Siempre he sido muy respetuosa de la legalidad, no me gusta saltarme las reglas y aquí no había nada fuera de la ley, por eso le entré”.