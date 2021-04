Frida Sofía Guzmán cuenta a Lucía Méndez sobre el día que fue arrestada

La hija de Alejandra Guzmán cuenta sobre la pelea que tuvo con una pareja, y que su madre pagó para liberarla.

Frida Sofía Guzmán recordó la ocasión en la que estuvo en la cárcel, de donde su mamá Alejandra Guzmán la sacó y tuvo que pagar una multa.

La joven influencer tuvo una amena conversación con Lucía Méndez en el canal de YouTube de la actriz, y narró ese incidente por el que estuvo presa una horas.

Frida dijo que todo sucedió cuando estaba teniendo relaciones íntimas con un chico, y este comenzó a grabar el encuentro, por lo que ella se enfureció y le rompió el celular, además de patearlo y darle de puñetazos con todas sus fuerzas. “Si agredes a alguien en Estados Unidos te tienen que arrestar, sea o no sea verdad. Entonces les dije: ‘señor pero lo que pasó fue esto’. Me dijeron que no me preocupara”.

“Me sacaron luego luego, mi mamá tuvo que pagar US$300 dólares. Era algo íntimo, y da pena la historia, pero ella fue la que lo contó a todo el mundo, por eso no la busco, no se vale todo lo que ha hecho”, declaró Frida Sofía, quien sigue sacando a la luz motivos por los que se ha distanciado de Alejandra Guzmán.