La actriz considera que a cualquier cosa que haga su ex Gabriel Soto y su novia Irina Baeva, quieren una reacción de ella.

Geraldine Bazán arremete en contra del programa ‘Suelta la Sopa’, y los acusa de acoso, ya que todo lo que haga su ex esposo y su novia, es motivo para que la busquen para que exprese su opinión.

Abordada por reporteros en un evento de caridad, la actriz aprovechó para señalar su inconformidad: “Ahorita que están aquí las cámaras, ahorita que está todo esto de denunciar el acoso yo sí quiero, porque no solo yo lo siento, sino la gente y el público también se ha dado cuenta; yo le pido a ‘Suelta la Sopa’ que suelte el acoso conmigo, se lo pido por favor a su productor, a sus conductores”.

Geraldine dijo estar cansada de esa actitud por parte de ese programa, y no solo ella es víctima: “Lo hacen con mucha gente. Al final creo que sí es imporante que alcemos la voz y digamos en este caso, que ‘Suelta la Sopa’ tiene un acoso personal conmigo”.

La actriz visiblemente fastidiada agregó: “Sé que la prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo…ya con ‘Suelta la Sopa’ es así. Sé que mi carrera va a perder sin ‘Suelta la Sopa’, pero no me importa, ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar. Pero sí quiero denunciar acoso de este medio, porque no puede ser siempre lo mismo”.