Geraldine Bazán asegura que nada tiene que ver con separación de Gabriel Soto

A la actriz le molesta que la cuestionen sobre la situación sentimental de su ex marido con Irina Baeva.

La actriz Geraldine Bazán ha sido cuestionada sobre los rumores que la señalaban como la culpable del supuesto distanciamiento entre su ex esposo Gabriel Soto e Irina Bava.

La actriz un tanto molesta respondió: “¿Es en serio?, a ver, a mí no me cuelguen esos muertitos, para empezar. Nada qué ver, yo estoy con mi vida desde hace mucho tiempo, eso no tiene nada qué ver conmigo”, dijo.

“Les pido por favor por centésima vez, que… no sé hasta cuándo me van a seguir preguntando por cosas que no tienen ya qué ver con mi vida. ¿Tú tienes sobrinos, hijos, algo?… entonces te pido que respetes a mis hijas”.

además de sus compromisos laborales también desea llevar a sus hijas a ver a Shakira y a Jennifer Lopez en el medio tiempo de Super Bowl, por lo que ella pagará a cualquier costo los boletos.

“A ver dónde los consigo, para algo uno trabaja. Vamos a ver si conseguimos ir a ver a J.Lo y a… bueno qué tal, el partido no me importa, pero quiero ver a J.Lo y a Shakira”, expresó.