Kate Middleton anuncia que tiene cáncer

Después de tantas teorías y especulaciones, la Princesa de Gales sale a revelar su estado de salud…

En un video compartido en las redes sociales del Príncipe y la Princesa de Gales, Kate Middleton revela que padece cáncer.

El anuncio, con una princesa sin maquillaje, y sentada en su jardín, tomó de sorpresa al mundo, después de tantas especulaciones que surgieron tras su cirugía en enero pasado.

En el vídeo Middleton afirma que se enteró de su diagnóstico después de someterse a una “cirugía abdominal mayor”.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, dijo Kate.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

«Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia», añadió.

“Me ha llevado tiempo recuperarme de la operación para empezar el tratamiento… Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte e Louis de una forma adecuada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

Kate finaliza el video diciendo que ‘está bien y cada día más fuerte’, al mismo tiempo en que pide ‘espacio, tiempo y privacidad’ para cumplir con su cronograma médico.

“Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento.»

Así como su suegro, el Rei Charles III, ella tampoco entró en detalles sobre cuál cáncer enfrenta, justamente para evitar más especulaciones.