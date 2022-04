Gerardo Bazúa demanda a Paulina Rubio ‘por el bien estar de su hijo’

El cantante quiere responsabilizarse de las necesidades académicas del menor…

De acuerdo con el programa ‘Ventaneando’, Gerardo Bazúa está demandando a su ex, la cantante Paulina Rubio por el bien estar de su hijo con ella.

En los documentos a los que el noticiero tuvo acceso, el padre del niño reclama la custodia total o compartida, porque su hijo no va bien en la escuela y que lo regresaron un año en el kinder debido a que falta mucho al colegio por que su madre no lo lleva y no está al pendiente de sus estudios.

Bazúa pide la custodia del niño para que él pueda responsabilizarse de las necesidades académicas del menor.

Además afirma que en las convivencias que tiene con su hijo, siempre está una niñera presente, y él desea poder pasar más tiempo a solas con el niño.

Gerardo también pide que Paulina cumpla con los acuerdos y que lo avise al menos cinco días de anticipación cuando su hijo vaya a salir del país, suceso que no ha ocurrido durante los últimos dos viajes de Paulina.

Según Tvnotas, Gerardo Bazúa también solicita que Paulina Rubio corra con los gastos legales que implica esta nueva demanda, ‘pues han sido sus faltas a los acuerdos que tenían firmados, lo que lo llevó a demandar a la cantante’.