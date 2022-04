Joe Alwyn habla de su supuesto compromiso con Taylor Swift

El actor ya aclaró que quiere mantener su vida personal en privado…

El actor Joe Alwyn se mantiene callado sobre el estado de su relación con Taylor Swift. El actor británico, de 31 años, se negó a confirmar o negar los rumores de que él y su novia de 32 años, están comprometidos, en una entrevista con la revista de Wall Street Journal, según ha revelado la columna PageSix del diario The New York Post.

Al ser cuestionado si ya le dio el anillo de compromiso a Taylor, eso fue lo que contestó:

“Si ganara un peso por cada vez que creo que me han dicho que estoy comprometido, entonces tendría muchas monedas”, dijo a la publicación. “Quiero decir, la verdad es que si la respuesta fuera sí, no lo diría, y si la respuesta fuera no, no lo diría”, advierte.

Taylor Swift aumenta los rumores de que está comprometida

Los rumores de que la pareja se comprometió o incluso se casó en secreto han circulado en línea durante años.