Gianna Floyd recibe un significativo obsequio de Barbra Streisand: Acciones de Disney

La actriz y cantante además de las acciones, regaló a la hija de George Floyd dos de sus más queridos discos.

Gianna Floyd, la hija de 6 años de George Floyd, el hombre afroamericano que fue víctima mortal de la violencia policial en Minnesota, ha recibido un peculiar y significativo regalo de Barbra Streisand.

En su cuenta de Instagram, la menor compartió imágenes en las que muestra los documentos que le mandó Streisand por correo, además de dos de sus discos “My Name Is Barbara” y “Color Me Barbara”.

“Gracias @barbrastreisand por mi paquete, ahora soy accionista de Disney gracias a ti”, escribió la menor junto a la imagen.

La semana pasada, Gianna recibió una beca completa para la Universidad del Sur de Texas en Houston para utilizarla si así lo decide.

Kanye West también otorgó a la niña una bolsa para que curse sus estudios universitarios, a través de un fondo de ahorros universitarios como parte de donaciones por valor de US$ 2 millones a personas afroamericanas que recientemente han sido asesinadas por la policía y por racistas blancos.

La hija de Floyd ha convertido su cuenta de Instagram en el espacio donde ella comparte imágenes con su padre y los acontecimientos en su vida después del asesinato de su padre por parte de la policía.