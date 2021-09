Giovanni Medina no quiere que su hijo continue con el apellido de Ninel Conde

El ex de la estrella quiere que su hijo “se deslinde absoluto de esta persona”, ahora qwue el esposo de Conde está prófugo de la justicia”.

Giovanni Medina quiere quitar el apellido de Ninel Conde a su hijo Emmanuel, esto después del escándalo sobre la polémica que vive Ninel Conde tras la huida de Larry Ramos, quien se ha evadido de la justicia estadounidense.

“Estaré buscando retirarle el apellido de Ninel, ser padre o madre conlleva una responsabilidad de nuestros actos y ella lo ha expuesto en una situación que no puedo permitir. En resumen, mi postura y la de mi hijo es un deslinde absoluto de esta persona”, dijo Medina en el programa ‘De Primera Mano’, según reporta Milenio.

Ninel Conde, por su parte, está muy afectada emocionalmente tras lo que pasó con Larry Ramos.

“Me siento emocionalmente muy vulnerable, ahorita mis abogados ya mandaron algo. Estoy tratando de sobrevivir a lo que estoy sintiendo repentinamente sin esperarlo”.

Según la estrella, su marido ha sido de gran apoyo en la batalla legal por la custodia de Emmanuel ante Giovanni Medina.

“Mi mejor amigo de un día a otro salió a una audiencia y nunca volvió. No tengo la fuerza y no quiero entender, si mi futuro lo tenía contemplado con él y ya no está. Era mi apoyo con lo del niño, nuestro mundo era lindo, nada de violencia como la que viví con Giovanni, pero está terminado”, dijo visiblamente dolida Ninel.

Escuche el sentir de Ninel Conde tras la evasión de su marido Larry Ramos: