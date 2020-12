Giovanni Medina no se opone a que Ninel Conde conviva con su hijo Emmanuel

A pesar de que fue demandado injustamente por Conde por violencia, no se niega a que el niño conviva con su mamá.

Giovanni Medina reveló que no procedió la demanda que Ninel Conde interpuso en su contra, y que está en la mejor disposición de que su hijo tenga una buena relación con su madre.

En entrevista con ‘Ventaneando’, el empresario reveló que no prosperó la demanda por violencia intrafamiliar que su ex pareja presentó ante las autoridades: “La resolución fue que en efecto, no hay elementos para iniciar un juicio en el que presuntamente yo haya ejercido violencia en contra de la mamá de mi hijo, ella llegó solo con su dicho…no había ni una sola prueba”.

Medina continuará con la custodia completa de Emmanuel, pero no se niega a que el niño conviva con su mamá: “Yo pondré todo de mi parte para que mi hijo lleve la mejor convivencia con su mamá”.

El empresario dijo esto a pesar de que asegura que la demanda en su contra la urdió Ninel y sus abogados después de la última vez que ella estuvo en su casa: “La última vez que yo le abrí las puertas de mi casa fue cuando se originó esta denuncia. La verdad es que uno queda tocado. Yo la verdad pasé momentos terribles a raíz de esta denuncia”.