‘Godzilla vs. Kong’ encabeza la taquilla nuevamente y cruza los US$ 80 millones

La película se ha mantenido en primer lugar de ingresos por tercera semana en los Estados Unidos.

“Godzilla vs. Kong” se mantuvo en la cima de la taquilla en su tercer fin de semana de estreno. La película de Legendary y Warner Bros agregó otros US$ 7.7 millones, aumentando sus ingresos a US$ 80.5 millones en los Estados Unidos.

La película parece ser la primera en cruzar US$ 100 millones en los Estados Unidos Y Canadá desde que comenzó la pandemia.

Su venta de entradas es especialmente notable, y no solo porque las salas de cine de todo el país han estado funcionando a capacidad reducida.

“Godzilla vs. Kong” ha estado disponible en HBO Max para los suscriptores, lo que significa que las personas que pagan por el servicio de transmisión pueden verlo en casa sin cargo adicional.

“Nobody” de Universal, un thriller de acción protagonizado por Bob Odenkirk, quedó en segundo lugar con US$2.5 millones. La película ha ganado US$ 19 millones en los Estados Unidos y US$ 34 millones a nivel mundial en cuatro semanas.

Debido a un acuerdo entre Universal y varias cadenas de cines, incluidas AMC y Cinemark, el público ya puede alquilar “Nobody” a pedido.