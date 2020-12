Gwen Stefani solo quiere que sus padres honren su boda con Blake Shelton

La cantante no sabe cuando podrá casarse con Shelton debido a la pandemia del Covid-19.

Gwen Stefani solo quiere que sus padres honren la próxima boda de Blake Shelton y ella.

Si bien la ceremonia puede llevar algún tiempo debido al brote de COVID-19, también puede suceder en cualquier momento.

Recientemente, mientras aparecía en On Air With Ryan Seacrest, Stefani reveló su solicitud más importante para sus próximas nupcias.

“Diría que solo quiero a mis padres allí en este momento”, dijo.

“Mis padres no vinieron a Acción de Gracias porque estaban muy asustados, así que realmente preferirían que no fuera una situación de COVID. Preferiría no tener máscaras y ese tipo de cosas”, agregó Stefani.

Sin embargo, insinuó que su ceremonia no sucedería pronto.

“Incluso cuando se reduce a la familia, todavía hay demasiadas personas para COVID, así que vamos a ver qué sucede en los próximos meses”, finalizó Stefani.