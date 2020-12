Gwyneth Paltrow dice que la censura pública la hizo cuestionar su talento actoral

El ganar un Oscar a una edad temprana y recibir muchas críticas, la hicieron dudar de la continuidad en su carrera.

Gwyneth Paltrow habló sobre lo que la empujó a dejar la actuación, especialmente después de que fue fuertemente criticada por ganar un Oscar.

“Creo que cuando das en el blanco, cuando tienes 26 años y eres una persona impulsada por las métricas y que francamente, no le gusta tanto actuar”, dijo la actriz durante una entrevista con Bruce Bozzi en “Quarantined with Bruce”.

“Yo estaba un poco como, ‘Está bien, yo no, yo no’. Sentí que no valía la pena hacer esto. Me sentí como, bueno, ¿ahora quién se supone que debo ser? Como, ¿qué soy, hacia qué estoy conduciendo? ” ella añadió.

Paltrow continuó: “Parte del brillo de la actuación se desvaneció, ya sabes, estar en un escrutinio público tan intenso, ser un niño al que le gusta vivir cada ruptura en cada titular, como ser criticado por todo lo que haces, dices y usas, y también. ..es tan transitorio, siempre se acaba “.

Paltrow ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1999 por su actuación en Shakespeare in Love.