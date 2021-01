Gwyneth Paltrow habla sobre sus sentimientos “incómodos” con respecto a la fama

La actriz explica su decisión de dejar la actuación y dedicarse a algo “mas natural” para ella.

Gwyneth Paltrow recientemente habló sobre sus sentimientos de timidez con respecto a la fama y ser una “persona pública”.

Paltrow habló sobre su decisión de dejar la actuación en busca de algo más natural para ella durante una conversación reciente.

Ella admitió: “Creo que mucho de eso también proviene del hecho de que me di cuenta que no me sentía tan cómoda siendo una persona pública o frente a la cámara, a pesar de que lo he hecho durante tanto tiempo. Hay una parte de mí que realmente se siente tímida y no se siente como si fuera una extrovertida por naturaleza … “

“Empecé a hacerlo tan joven… fui durante mucho tiempo antes de preguntarme… ‘¿me gusta este trabajo? ¿Me siento cómoda haciendo esto? ¿Quiero ser actriz?’ “

Concluyó diciendo: “Alguien dijo ¿qué se necesita para que actúes de nuevo? ¡Y le dije que tenía que ser la escritora! Eso es que si mi esposo (Brad Fachuck) escribe algo y quiere que lo haga, entonces lo haré. Nunca podría decir nunca. Me gustaría volver al escenario algún día. Me encantaba hacer teatro”.