Gwyneth Paltrow no logra ocultar sus sentimientos a sus hijos

La actriz se recordó de todo lo que vivieron cuando ella se divorció de Chris Martin…

Como cualquier madre, Gwyneth Paltrow también hizo un gran esfuerzo para poner una gran sonrisa en su rostro mientras lidiaba con su separación del padre de sus hijos, Chris Martin.

En una edición reciente de su podcast The Goop, la actriz comentó que Moses, ahora de 14 años, y Apple, de 16, ‘podían sentir su angustia emocional durante el proceso de divorcio’ a pesar de sus intentos de ocultar su tristeza.

Y aunque hizo todo lo posible para no preocupar a los niños en ese momento en 2016, Paltrow ahora dice que ‘se dieron cuenta de sus emociones no procesadas’.

“Todos los niños están conectados al Wifi de su madre, incluso si estás actuando como si todo estuviera bien. Puedes tener una sonrisa en tu cara, [pero] ellos lo saben todo.”, señala la artista.

“Nunca se me ocurrió que mi emoción no procesada podría transmitirse a mis niños, pero cuanto más me acercaba, más les daba a los niños un espacio para tener sus propios sentimientos, porque no estaban preocupados de ‘¿Qué es esta emoción? ¿Qué estoy sintiendo?’… Les permite crecer en un espacio emocionalmente resuelto”, justifica.