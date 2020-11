Gwyneth Paltrow promociona tabla Ouija de casi US$2 mil

Gwyneth Paltrow ha incluido una tabla Ouija de US$ 1,995 en su guía anual de vacaciones Goop.

La actriz y gurú del estilo de vida de Iron Man ha presentado su última colección de regalos recomendados e incluye papel higiénico caro y un portal al mundo de los espíritus.

Una declaración en el sitio web de su marca sugiere que los artículos “satisfacen las necesidades de hoy: menos viajes y más bocadillos, cuidado personal y alcohol. Y sí, rompecabezas en abundancia “.

La tabla Ouija ofrece “acrílico vertido a mano y bombardeado con purpurina”, mientras que el producto de baño, llamado papel higiénico número 2, con un precio de US$34 dólares, es “papel higiénico con conciencia (hecho de bambú 100% sostenible) estilo (nótese el elegante empaque floral oscuro) y una textura suave y sedosa que es suave para la piel ”.

Su ahora infame vela ‘This Smells Like My Vagina’, que Paltrow lanzó a principios de año, también está en la lista, al igual que una lámpara Batard Bread de US$ 210, hecha de pan real, recubierta de resina.

Entre los artículos más caros se encuentra la “casa del árbol del futuro”, a US$110.000 dólares, y una copia del libro de mesa de café de edición limitada Lunar Rock Edition de MoonFire de Norman Mailer, que viene con un meteorito, por US$275.000 dólares.