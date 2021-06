Gwyneth Paltrow revela cuántas de sus películas han visto sus hijos

La actriz habló con franqueza sobre lo fans que son sus hijos de ella en la pantalla grande.

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow recientemente reveló cuales han sido las películas suyas que sus hijos han tenido la oportunidad de ver.

La estrella habló con franqueza sobre todo durante el episodio del jueves de Shop TODAY with Jill Martin y fue citada diciendo: “Mis hijos nunca me han visto en una película”.

“Quiero decir, creo que mi hijo Moses me ha visto en las cosas de ‘Iron Man’, pero no creo que mi hija me haya visto nunca en una película. Apple dice que le gusto aquí, como cómo me conoce “, explicó la actriz. “Y es extraño para ella si estoy en la pantalla”, señaló.