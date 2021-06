Kris Jenner dice que Kourtney Kardashian es la hija más difícil para trabajar

La matriarca de la mediática famlia, también dijo que la hija con la que es más fácil trabajar, es Kendall Jenner.

No es ningún secreto que Kris Jenner administra el negocio de sus hijas excepcionalmente bien, pero resulta que no es fácil trabajar con todas ellas.

Hablando sobre el episodio de reunión de Keeping Up With the Kardashians, se le preguntó a la famosa momager si ella era la “mente maestra diabólica” que la gente la ha pintado ser.

“No”, respondió, explicando, “Creo que un manager es definitivamente alguien que organiza todo el caos y trata de proponer grandes ideas y trabajar juntos y colaborar con los hijos”.

Como dijo Kim, “Me molesta cuando dicen, como, si algo realmente trágico sucede o algo realmente triste, la gente dice, ‘Sabes que Kris Jenner estuvo detrás de esto’. Como si esas cosas sucedieran. Somos una familia tan unida. Todo es amor “.

“Ni siquiera conozco la mitad de las historias que salen, y mucho menos sé a quién llamaría”, comentó Kris.

Cuando se le preguntó quién era la hija más difícil para trabajar, Kris no se andubo con rodeos y reveló directamente que Kourtney Kardashian era bastante difícil de tratar.

Kourtney estuvo de acuerdo, explicando: “No quiero hacer cosas si no es algo que realmente me guste. Mi respuesta es no para la mayoría de las cosas y si va a ser sí, quiero saber cada detalle de lo que estoy haciendo.”

Mientras tanto, nombró a Kendall Jenner como la hija la más fácil de trabajar.