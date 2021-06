Harry utilizará al bebé Archie como “escudo humano” contra la familia real

Harry puede terminar usando a su hijo Archie durante su visita al Reino Unido por la estatua de la princesa Diana.

Los expertos creen que el príncipe Harry puede terminar usando a su hijo Archie como un “escudo humano” para defender y “calmar las tensiones durante su visita al Reino Unido por la estatua de la princesa Diana”.

El relato ha sido presentado por la comentarista real Charlotte Griffiths y durante su entrevista con el también comentarista Richard Eden en Mail + sugirió que el príncipe Harry podría usar al bebé Archie como “un escudo humano” para combatir las tensiones.

Si bien su compañero entrevistado no estuvo de acuerdo, el Sr. Eden afirmó: “Un escudo humano … no realmente, no realmente. Pero es cierto que un bebé calma las tensiones “.

La Sra. Griffiths, por otro lado, se mantiene firme y cree: “Archie es bastante grande ahora, no es un bebé, pero ¿cómo puedes fruncir el ceño a Harry desde el otro lado del océano en Kensington si tiene a este lindo bebé con él? Ayudará, ayudará “.

Ante la imposibilidad de Meghan Markle de acompañar a Harry en su próximo viaje al Reino Unido, tras dar a luz a la pequeña Lilibet Diana, se ha especulado que será Archie quien acompañe a su padre al evendo dedicado a la princesa Diana Spencer.