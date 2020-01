Hailee Steinfeld habla de infidelidad sufrida por Niall Horan

La cantante en su nueva canción da a entender que el ex One direction la engañó.

Hailee Steinfeld sorprendió a los fanáticos el miércoles al lanzar una canción que parece más una remembranza de su pasado. El problema es que parece que la canción “Wrong Direction” habla sobre su relación con Niall Horan y, para sorpresa de muchos, ¡el cantante le habría sido infiel a la artista!

La relación, que duró de 2017 a 2018, terminó sin una explicación y la cantante retrata sus sentimientos en la canción:

“No te odio. Simplemente odio todo el dolor que me has hecho pasar. Por un momento, parecía un paraíso y es muy complicado caer en la dirección equivocada “, canta el artista.

Luego, una posible infidelidad surge en la letra: “No podía verte a través del humo. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberlo sabido, pero solo quería creer que estabas durmiendo solo”.

Meses antes, Niall había comentado en una entrevista sobre cuánto le había enseñado Hailee, y afirmó además que la cantante inspiró la canción “Put a Little Love On Me”, que él dice que todavía piensa en ella y no pueden darse por vencidos.