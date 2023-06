Harry Styles disfruta su soltería con actriz canadiense

El cantante fue sorprendido muy tranquilo durante paseo en una galería…

Harry Styles sigue disfrutando de su vida de soltero. Después de besarse con Emily Ratajkowski, ser visto con su ex Olivia Wilde, y ser fotografiado con la modelo de Victoria’s Secret, Candice Swanepoel, es posible que el cantante ahora esté saliendo con la actriz canadiense Taylor Russell.

Los dos provocaron rumores de cita después de que fueron vistos saliendo juntos de White Cube, una galería de arte contemporánea en Londres.

Los dos se subieron al mismo coche, un sedán negro aparcado frente a la entrada de la galería. No está claro quién conducía el vehículo.

Los fans fueron los primeros en reaccionar con entusiasmo a las imágenes en las redes sociales: «¡Oh, Dios mío, que así sea!», «Taylor Russell y Harry Styles juntos… omfg???».

A pesar de la emoción de los fans del ex One Direction, hasta el momento no hay confirmación de que sean pareja.