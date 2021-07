Harry y Meghan Markle habrían firmado para escribir cuatro libros

Los duques de Sussex firmaron un contrato para escribir cuatro títulos para Penguin Random House.

El príncipe Harry reveló recientemente que está listo para publicar sus memorias a “fines de 2022” y, según nuevos informes, él y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, están listos para escribir otros tres libros para la editorial.

“El contrato final fue en realidad para un contrato de cuatro libros, con Harry escribiendo otro”, dijo una fuente al periódico Daily Mail. “Meghan escribirá un libro de tipo bienestar y la gente no está segura de cuál será el cuarto”.

Sin embargo, una fuente separada le dijo a Page Six que solo hay una memoria planeada por Harry, que es la que ya se anunció.

Harry dijo que sus memorias serán un “relato de primera mano” de su vida hasta ahora y verá el toque real en los “errores” que ha cometido y las “lecciones” que ha aprendido.

En un comunicado, explicó: “Estoy escribiendo esto no como el príncipe en el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido.

“He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y espero que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”.

El Duque ha estado escribiendo el libro junto con el escritor J.R. Moehringer, y las memorias aún no tienen nombre.