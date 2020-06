Hartley Sawyer es despedido de ‘The Flash’ por racista y homofóbico

Por unos tuits publicados en el pasado, The CW, los productores de Warner Bros. TV, Berlanti Productions lo han despedido.

Actor es despedido de ‘The Flash’, por haber emitido en Twitter comentarios racistas, que incitan a la violencia sexual, de género, a la homofobia y la discriminación.

The CW, los productores de Warner Bros. TV, Berlanti Productions y el productor ejecutivo Eric Wallace tomaron esta decisión: “Hartley Sawyer no regresará para la séptima temporada de ‘The Flash’, con respecto a las publicaciones del señor Sawyer en las redes sociales, no toleramos comentarios despectivos que se dirijan a cualquier raza, origen étnico, origen nacional, género u orientación sexual, tales comentarios son contrarios a nuestros valores y políticas, que se esfuerzan y evolucionan para promover un entorno seguro, inclusivo y productivo para nuestra fuerza laboral”.

El actor se ha disculpado, y ya despedido de su personaje en ‘The Flash’ expresó: “Mis palabras fueron hirientes e inaceptables. Me da vergüenza de haber sido capaz de estos horribles intentos de llamar la atención en ese momento. Lo lamento profundamente, no es un comportamiento aceptable. Fueron palabras que arrojé en ese momento sin pensar ni reconocer el daño que mis palabras podían hacer, y hoy cosecho mis errores”.

Según consignó TV Line, las publicaciones incluían frases como “todas las mujeres deberían estar en granjas sexuales”; “si tuviera una esposa, la golpearía muchísimo esta noche jajaja”; “lo único que me impide hacer tweets ligeramente racistas es saber que Al Sharpton nunca dejaría de quejarse de mí”…