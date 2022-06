Hay una triste historia atrás del vestido usado por hija de Meghan Markle y príncipe Harry

Un bonito vestido azul que Lilibet Diana usó en su foto de 1 año…

Cuando Lilibet Diana fue presentada oficialmente el día de su cumpleaños, el 4 de junio, en una foto tomada por la amiga y confidente del príncipe Harry, la periodista y fotógrafa Misan Harriman, en los jardines de la casa oficial del duque y la duquesa de Sussex en Windsor, Frogmore Cottage, el atuendo de la bebé también llamó la atención: un vestidito azul, que tiene una hermosa, pero triste historia detrás.

Es un vestido de Isabel Garreton, una diseñadora de moda de California que comenzó su línea de ropa para niños hace 30 años con el único propósito de brindar empleo y apoyar a las mujeres necesitadas.

Cuando las revistas de moda comenzaron a investigar dónde encontrar un vestidito hermoso como el de Lili, hicieron un triste descubrimiento: la pandemia ha afectado el trabajo de Isabel Garreton, quien el pasado mes de mayo anunció que cerraría su tienda.

En su sitio web oficial, la empresaria lamenta la decisión y explica por qué no quiso vender la marca.

“El próximo mes cerraremos Isabel Garreton Inc., una empresa que fundé hace más de 30 años con un objetivo en mente: brindar una oportunidad de trabajo digno a las mujeres necesitadas mediante el desarrollo de una colección de fino diseño y artesanía para niños”, dijo en su declaración.

“Consideramos ofertas [para vender la marca], pero decidimos no hacerlo porque es mi nombre y ninguna parte interesada me convenció de que continuarían con el enfoque ético de fabricación que define quiénes somos”, explica Isabel.

“El espíritu pionero de un negocio diferente diseñado para ayudar a mujeres desfavorecidas hace 30 años fue recibido durante mucho tiempo con incredulidad, desconfianza y risas, incluso de personas cercanas a mí, así como de instituciones. El camino que tomamos no fue fácil, fue intenso y dio muchas vueltas, nunca me di por vencida ni medí el esfuerzo, y me encantó el trabajo, la gente de todo el mundo que llegó a mi vida, el espacio creativo que me dieron y la belleza de lo que hicimos y cómo lo hicimos. A todos los que nos dieron consejos, apoyo, amistad, inspiración, su trabajo, materias primas y productos terminados, a quienes invirtieron en el éxito de nuestra marca y a quienes eligieron nuestros diseños, y los hizo parte de sus vidas y recuerdos familiares, GRACIAS. Su participación en este esfuerzo nos permitió lograr nuestro único objetivo; gracias a lo que hemos hecho juntas, muchas mujeres han podido vivir vidas más plenas y criar y educar a sus hijos con orgullo y dignidad”, dice.

“En junio de 2022, Isabel Garreton completará el envío de todas las órdenes abiertas y los extrañaré a todos. Gracias de nuevo”, concluye.

No se sabe qué relación tiene con Meghan Markle, pero seguramente la duquesa de Sussex trató de ayudarla eligiendo para el importantísimo evento familiar, su vestido exclusivo de $95 para que su hija lo use el día de su foto oficial de 1 año.