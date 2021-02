HBO Max llega a México en junio de 2021

La nueva plataforma de streaming llegará a varios países de Latinoamérica y el Caribe durante el verano.

HBO Max, con contenido de marcas como HBO, CNN, Warner Bros., TNT y Cartoon Network, entre otros, estará disponible en México a partir de junio de 2021.

La plataforma llegará a varios territorios de Latinoamérica y el Caribe, siendo la primera vez que esté fuera de Estados Unidos, donde fue lanzada en 2020.

HBO Max contará con títulos como Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones, Sex and the City, Los Soprano y otras películas, series y documentales de WarnerMedia.

Los suscriptores actuales de HBO GO y los que se suscriben a través de socios participantes tendrán acceso a HBO Max y gozarán de la nueva plataforma, que ofrece la misma experiencia que en EU.

Después del lanzamiento, el servicio de HBO GO será descontinuado.

Se desconoce el costo que tendrá la suscripción a la plataforma.