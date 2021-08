Héctor Parra sobre su estancia en el Reclusorio Norte: “Me llaman de ‘Jefe Actor'”

El actor tuvo una rueda de prensa telefónica con varios medios, para promover la “venta de tamales” de su hija Daniela.

Héctor Parra tuvo un diálogo telefónico con reporteros de algunos medios, donde reveló cómo ha sido su estancia en prisión, durante un evento de recaudación de fondos que realizara su hija Daniela.

La hija mayor de Parra organizó una venta de tamales, con el fin de recaudar fondos para solventar los pagos de la defensa del actor, quien fuera detenido acusado de abuso sexual por su hija Alexa y su ex pareja Ginny Hoffman.

En el evento Héctor conversó con los reporteros, y reveló algunos detalles de su estancia en el reclusorio oriente: “Los reos me dicen ‘el jefe actor’. Los custodios están conmigo, los mismos custodios me dicen: ‘Señor Héctor, usted no tiene por qué estar aquí dentro’, es evidente la gran mentira y la bajeza que se está haciendo”.

Parra también agradeció a su hija Daniela por apoyarlo en todo momento: “Mi hija es una guerrera, una mujer echada para adelante que ha sacado la garra y me ha sorprendido aún más. También quiero agradecer a los medios y la gente que me apoya, que cree en mí”.