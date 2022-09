Hermana de Enrique Iglesias es traicionada días después de comprometerse

Tamara Falcó, la hermana de Enrique Iglesias, hija de su madre Isabel Preysler con su difunto esposo Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, canceló su boda programada para junio del 2023, solo 48 horas después de comprometerse con su novio Íñigo Onieva, luego de que aparecieran fotos en las redes sociales del hombre de 33 años engañándola con otra mujer.

La influencer y estilista española de 40 años apenas anunció que se comprometió en matrimonio, para luego borrar todo de sus redes sociales, tras las alegaciones de infidelidad de Onieva.

La prensa local publicó imágenes de Íñigo, que llevaba más de dos años saliendo con Tamara, besando a otra mujer que no era Falcó.

Según la revista ¡Hola! el empresario asegura que las fotos de la infidelidad son viejas y se ha disculpado públicamente con Tamara y su familia.

“En los videos que se han difundido aparezco en una actitud inaceptable, por lo cual lo siento absolutamente y estoy devastado por eso. Me disculpo por no ser honesto y pido disculpas públicamente a Tamara y su familia. Estoy completamente enamorada de Tamara y ella es la mujer de mi vida, entonces me duele mucho haberla lastimado”, dijo.

Finalmente, pidió respeto y que no se sigan publicando imágenes que puedan perjudicarlos. La influencer dejó de seguir a su exnovio en las redes sociales, tras esa gran decepción.