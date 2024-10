Hermana de Gala Montes expone amenazas que ella y su hija han recibido tras ‘La Casa de los Famosos’

La Beba Montes revela que fans de Adrián Marcelo la han intimidado a través de las redes sociales…

La participación de Gala Montes en el reality «La Casa de los Famosos México» no solo ha tenido un impacto en su vida, sino también en la de su familia. Su hermana, Krista Montes, conocida en redes sociales como «La Beba», ha revelado que ha recibido múltiples amenazas de muerte tras los enfrentamientos de Gala con el comediante Adrián Marcelo.

Ante esta situación, La Beba reveló que ha tomado la difícil decisión de sacar a su hija Alabama, de 9 años, de la escuela. En un video compartido en TikTok, la influencer explicó que las amenazas se intensificaron hasta el punto de incluir a su pequeña, lo que la llevó a priorizar su seguridad por encima de todo.

«Recibía amenazas horribles en las que me decían que me querían matar. Muchas cosas muy feas», confesó Krista, quien aseguró que no se trató de un caso aislado, sino de una constante intimidación que la puso en alerta.

La creadora de contenido señaló que la fama de Gala y los enfrentamientos con Adrián Marcelo generaron una ola de odio en redes sociales que se dirigió hacia ella y su familia. «Hay gente muy enferma en este mundo», lamentó.