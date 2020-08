Hermano de Meghan Markle advierte que no se han revelado “detalles hirentes” en carta

Thomas Markle Jr dice que aun no se conocen los detalles de la infame carta que la duquesa de Sussex le envió a su padre.

El medio hermano de Meghan Markle, Thomas Markle Jr, advirtió que aún no se han revelado detalles muy “hirientes” de una infame carta que la duquesa de Sussex le envió a su padre.

La carta “privada y confidencial”, que Meghan envió a su padre Thomas Markle Sr, en agosto de 2018, ha desencadenado un caso de privacidad de alto perfil en el Tribunal Superior.

Pero su medio hermano Thomas Jr ha afirmado que la carta incluye contenidos que él describe como “horripilantes” y “muy hirientes”.

Meghan, quien se mudó a Los Ángeles con Harry y su hijo Archie, está tomando acciones legales contra Associated Newspapers, editor del Mail on Sunday, por la publicación de la carta.

La duquesa está demandando a la editorial por cinco artículos que se publicaron en febrero de 2019 y reprodujeron partes de la carta escrita a mano.

Los abogados de Meghan afirman que el periódico “provocó” una disputa entre ella y su padre y causó una “grieta” en una relación que había sido “particularmente buena”.

Meghan no ha hablado con su padre Thomas, de 76 años, desde que ella y el príncipe Harry, de 35 años, se casaron en mayo de 2018.

Ella está buscando daños por presunto mal uso de la información privada, infracción de derechos de autor y violación de la Ley de Protección de Datos. Los periódicos asociados niegan totalmente las acusaciones.

El padre de Meghan ha afirmado que se sintió presionado para compartir la carta después de que su contenido fuera “tergiversado” en un artículo de revista.

En una entrevista previa con el Mail on Sunday, dijo: “Tengo que defenderme”.

“Solo publiqué partes de la carta porque otras partes eran muy dolorosas. La carta no me pareció amorosa. Me pareció dolorosa”.

Y ahora, en una entrevista exclusiva con Sunday People, el medio hermano de Meghan, Thomas Jr, también ha sugerido que partes de la carta eran molestas e hirientes, y esos trechos no han aparecido todavía en ningún medio.

Thomas Jr, que habla con su padre todos los días, dijo: “En lo que respecta a una reunión familiar, mi padre ha renunciado por completo a Meghan y Harry.

“Él no confía en ella y no quiere reunirse debido a las mentiras, la manipulación y el engaño”.

“Acaba de cumplir 76 años; no hace falta decir que no tuvo el saludo de Meghan”.

Pero Thomas Sr, que vive en Rosarito, México, todavía está desesperado por construir una relación con su nieto Archie, de 14 meses.

“Luchará y perseguirá los caminos necesarios para ver a Archie”, dijo Thomas Jr a la publicación.