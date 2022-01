Hermano de Valentín Elizalde hace aclaración sobre la herencia del cantante

Francisco Elizalde habló sobre el tema, tras la demanda de sus sobrinas…

Según el programa de televisión Ventaneando, de TV Azteca, surgió una nueva polémica en relación a la herencia de Valentín Elizalde.

De acuerdo con el noticiero en junio del año pasado, dos de las tres hijas – Valeria y Gabriela – que procreó el fallecido cantante demandaron a su abuela Camila Valencia por negarles el acceso a la supuesta herencia que les dejó el artista.

Al parecer Elizalde les dejó de herencia una hacienda, sin embargo la señora está tratando de venderla.

Pero el hermano del difunto artista, Francisco Elizalde, aseguró al prorgama que los bienes que reclaman sus sobrinas ya eran de su madre desde hace mucho tiempo.

Eso fue lo que dijo: “Las leyes son muy rectas, uno puede buscar cien mil abogados, pero la ley estipula ciertas cosas. Se quieren agarrar de algo que no les toca, pero que es de mi señora madre. Quieren sacar provecho de algo que no existe (…) Piensan que el Vale hizo mucho y sigue generando, el Vale sigue generando, pero no es lo mismo cuando ya fallece. Tuvo una carrera muy corta, tenía gastos y se daba sus gustos”, aclaró.

Valentín Elizalde fue asesinado la madrugada del 25 de noviembre de 2006 tras presentarse en el palenque de Reynosa, en Tamaulipas.