Kourtney Kardashian responde a fan que la criticó por causa de su hijo

A la hermana mayor de las Kardashians no le pareció la provocación de un seguidor…

A Kourtney Kardashian no le pareció ser criticada por un seguidor que afirmó que ella no está pasando tiempo con su hijo mayor, Mason, de 12 años.

Cuando Kourtney compartió recientemente una foto con sus hijos menores Penelope, de nueve años, y Reign, de siete, un seguidor la acusó ignorar a Mason.

“¿Cómo es que Mason nunca está con ustedes? Son principalmente Penélope y Reign”, dijo una usuaria.

A lo que ella respondió: “El hecho de que no esté en la foto no significa que no esté con nosotros”, señaló.