Hermano de Yuya denuncia hospitales que no quisieron atender a Pao Poulain

Fichis revela en un nuevo video en YouTube la difícil experiencia por la pérdida de sus bebés…

Hace unos días publicamos la triste noticia de la pérdida de los sobrinos de Yuya, los gemelos que esperaban su hermano Sergio Castrejón con su esposa Pao Poulain.

Ahora la pareja decidió compartir los detalles de ese momento tan difícil que vivieron buscando hospital para atender a Pao, cuando ningún nosocomio privado quería atenderlos y responsabilizarse por la salud de la influencer.

Poulain contrajo una severa infección que terminó complicando su embarazo de 27 semanas.

En un video en el canal de ‘Fichis’, como es conocido el hermano de Yuya, ambos detallaron su difícil experiencia.

“Nos fuimos a un hospital de Perinatología, en la Ciudad de México y no nos quisieron recibir… Me hinqué, les pedí que por favor la atendieran y nos decían que no había lugar, que no tenían cuneros, me dijeron que la revisarían, pero si el diagnóstico era el que ya les habíamos explicado, no la iban a poder recibir”, comentó la pareja de youtubers.

Cuando finalmente lograron ser atendidos en un hospital público de Morelos, tras rechazar un hospital privado que les cobraba 300 mil pesos diarios por mantener a los bebés en terapia intensiva, los médicos les dijeron:

“Estás muy muy grave, tienes infección en todo tu cuerpo, estamos esperando que tus bebés no estén infectados. Tus riñones están súper infectados, tu útero está súper infectado, puedes morir por una hemorragia”, dijo Pao, quien en su momento agradeció a las instituciones públicas de salud, en especial el Hospital de la Mujer en Yautepec, Morelos, donde sí recibió atención.

En sus redes sociales, Sergio agradeció las muestras de cariño:

“Hola, amigos, gracias a todos por sus mensajes que me han mandado, los he leído, me llenan el corazoncito. También quiero agradecer al Hospital de la Mujer, a todos los médicos, las enfermeras, a la gente que se portó bien bonito con nosotros, gracias, se hizo todo lo que se pudo por nuestros babies. La neta, hay muchos ángeles aquí y estoy muy agradecido con ellos porque sin ellos no sé qué hubiéramos hecho”, señaló Serge Castrejón.