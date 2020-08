Hermano menor de Donald Trump está muy enfermo en el hospital

El presidente planea visitar a su hermano Robert, quien está internado en un hospital de Nueva York.

El hermano menor de Donald Trump ha sido ingresado en un hospital donde se dice que está “muy enfermo”.

El presidente Trump, de 74 años, viajará hoy a la ciudad de Nueva York para visitar a Robert Trump en el hospital, confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca.

Ni la Casa Blanca ni el presidente revelaron la condición del hombre de 72 años ni la fecha de su ingreso en el hospital.

Trump dijo el viernes por la tarde: “Tengo un hermano maravilloso, hemos tenido una gran relación desde el primer día”.

“Está en el hospital en este momento, pero espero que esté bien”.

“Lo ha estado pasando mal”, señaló.

Según los informes, Robert Trump pasó al menos 10 días en junio en la unidad de cuidados intensivos de neurociencias del Hospital Mount Sinai en Manhattan.

Después de salir del hospital, demandó a su sobrina, Mary Trump, por su plan de publicar un libro sobre la familia Trump.

Sin embargo, Robert falló en varias acciones judiciales para detener la publicación del libro que se llama ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’.

Robert argumentó que Mary Trump había violado un acuerdo de confidencialidad que firmó con él, el presidente y su hermana, la jueza jubilada de la corte federal de apelaciones Maryanne Trump Barry.

Mary Trump y su hermano supuestamente firmaron el acuerdo con sus tíos y tía sobre su parte de la herencia de Fred Trump Senior, el presidente y el padre de Robert Trump, quien también fue el padre del padre de Mary, el difunto Fred Trump Junior.